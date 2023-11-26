北約司令倡建軍事申根區制俄

【本報綜合報道】北約聯合後勤和賦能司令部司令索爾弗蘭克（Alexander Sollfrank）上周四表示，北約過多的繁複規定阻礙部隊在歐洲各地調動，如果與俄羅斯爆發衝突，可能會導致重大延誤。他主張北約建立類似政治申根區的軍事申根區，成為自由軍事通道區域，允許北約部隊在歐盟大部分地區自由流動。

索爾弗蘭克表示，北約的時間不多，和平時期沒有完成的工作，在發生危機或戰爭時也無法準備就緒。他指出，北約東翼空間廣闊，不是所有部隊都駐紮前沿，意味北約需要為能夠迅速把部隊從基地調往東翼正確位置做好準備。在俄烏戰爭高峰期，俄羅斯每天發射逾5萬枚炮彈，炮彈必須部署到榴彈炮，因此必須建立彈藥、燃料、備件和補給倉庫，但北約的現實情況是部隊必須遵守各項國家規定，包括彈藥運輸前提早通知等。他希望看到一個軍事申根區，不能夠讓俄羅斯覺得北約無準備而有機會獲勝，北約要在《北大西洋公約》第5條的集體自衞權觸發前做好準備。