德美被指放慢軍援 誘烏允與俄談判

德國傳媒上周五報道，美國和德國討論計劃有限度向烏克蘭供應武器，誘使烏方自願與俄羅斯談判；若俄烏拒絕對話，美德打算鞏固前線，變成一場無正式協議的「凍結衝突」，如同烏東停火的《明斯克協議》狀態。白宮指報道未準確反映美方立場，德國政府強調烏克蘭決定戰事目標，有必要就會支持抗俄。

製造難奪回被佔土地形勢 報道引述一名德國政府消息人士透露，美國白宮和德國總理府正在磋商，希望透過精準控制供應烏克蘭的武器數量和品質，確保烏方處於戰略上良好的談判地位，同時不足以解放所有被俄羅斯佔領的土地，從而展示俄烏戰爭進入僵持之勢，讓就算沒有外部要求，烏克蘭總統澤連斯基都能夠自行得出結論，知道戰事不能夠繼續下去，他應該自願向國民說明，烏克蘭只能夠與俄羅斯談判。

白宮國家安全委員會發言人沃森強調，美國總統拜登一直表明美國致力於繼續向烏克蘭提供所需一切，讓他們在戰場上取得成功。德國政府發言人重申堅定支持烏克蘭，形容俄烏戰爭是捍衞主權和領土完整，以及攸關烏克蘭生存的問題，德方期間不斷與國際夥伴密切對話。

烏克蘭在剛過去的夏季發動反攻，卻未取得重大進展，導致盟友擔心戰爭演變消耗戰。歐盟早前承認無法在明年3月最後期限前，實現向烏克蘭提供100萬枚炮彈和導彈的目標。德國在野基督教民主聯盟黨安全政策專家、前陸軍上校基斯韋特爾（Roderich Kiesewetter）指摘，德國政府刻意不向烏克蘭提供奪回領土所需要的武器，包括射程500公里的金牛座巡航導彈，只局限於防衞烏克蘭。

美國駐北約代表團日前公開表示，美國將繼續支持烏克蘭，讓其準備好在談判時機成熟之際，處於盡可能最有利的談判地位，美國正在重點為公正、持久、可持續的和平創造條件。雖然美國後來澄清，深信烏克蘭在奪回領土一役能夠取勝，但已經引起外界猜測，烏克蘭盟友在戰爭疲勞、經濟擔憂和軍事儲備枯竭的擔憂中，尋求俄烏停火。

俄增空襲 烏擊落74無人機 另一方面，烏克蘭踏入冬季後，俄羅斯再度加強空襲。烏克蘭空軍上周六表示，當天擊落74架俄羅斯自殺式無人機，是俄方自去年戰爭爆發以來最大規模的無人機攻勢。今次攻擊主要針對烏克蘭首都基輔，當地有5人受傷，包括一名11歲兒童。涉事無人機是伊朗設計的見證者型，從俄羅斯庫爾斯克州及克拉斯諾達爾邊疆區出動，攻擊歷時6小時，被擊落後產生的殘骸從空中跌落基輔5個市區。本報綜合報道

澤連斯基