不滿西班牙比利時首相言論 以色列外長召見大使

【本報綜合報道】西班牙首相桑切斯和比利時首相德克羅上周五訪問埃及時，呼籲在巴勒斯坦加薩地帶實現持續的人道主義停火，強調濫殺無辜平民完全不可接受。以色列外交部長埃利‧科恩指摘桑切斯和德克羅不實言論助長恐怖主義，已經召見西班牙和比利時大使要求解釋。

桑切斯和德克羅視察埃及與加薩地帶之間的拉法口岸，更在回教激進組織哈馬斯釋放首批以色列人質時舉行聯合記者會。以色列總理內塔尼亞胡強烈譴責二人，指他們沒有要求哈馬斯為反人類罪行承擔全部責任。西班牙外交大臣阿爾巴雷斯批評以色列政府指控錯誤，已經召見以色列大使要求解釋。

埃及總統西西同日與桑切斯和德克羅會面，三人舉行聯合記者會，西西表示已經準備好讓未來的巴勒斯坦國實現非軍事化，而且可以安排臨時的國際安全存在，向以巴提供保障，無論是北約、聯合國，或是阿拉伯國家或美國部隊均可，直到以巴安全。約旦外交大臣薩法迪日前在英國倫敦表明，阿拉伯國家不希望進入一個可能被以色列軍事進攻變成荒地的加薩地帶。