137運物資貨車進加薩 開戰以來最多

【本報綜合報道】聯合國表示，以色列與巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯停戰協議上周五生效以來，有137輛載運食物、飲用水、醫藥和其他基本物資的貨車已經在加薩地帶卸貨，是以巴上月7日爆發戰爭後，進入加薩地帶最大規模的人道主義車隊。

數十萬人獲人道援助 根據聯合國人道主義事務協調廳的資料，加薩地帶數十萬人獲得基本人道主義援助，包括食物、飲水、醫療補給，另外12.9萬公升的燃料亦進入當地，21名重症病人由加薩地帶北部地區撤離。聯合國表示，希望實現更長期的人道主義停火，又重申需要進入加薩地帶，特別是在北部受嚴重破壞，以及最需要人道主義援助的地區。

世界衞生組織總幹事譚德塞表示，對加薩地帶開始人道主義停火、接收人道主義援助表示歡迎，形容這是在正確方向踏出的一步，但強調需要做得更多，繼續呼籲持續停火令平民免受苦難。此外，世衞極度關注仍身在加薩地帶北部希法醫院的100名病人及醫護安全，正在安排盡早展開進一步撤離行動。