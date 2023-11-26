85歲婦 兩女童偕母重獲自由

【本報綜合報道】巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯上周五向以色列移交首批人質，最年長獲釋者是85歲婦人阿達爾（Yaffa Adar）。哈馬斯上月7日突襲以色列時綁架她，一張可見她在高爾夫球車上被武裝分子帶走的照片，是當天最為人所知一幕。

妻女被綁 男子：如身處地獄之門 一同獲釋的還包括多倫（Doron Katz-Asher）及5歲女兒拉茨（Raz）和兩歲女兒阿維夫（Aviv），多倫的丈夫阿舍（Yoni Asher）在妻女獲釋後表示：「如果你想知地獄之門是怎樣，這（妻女被綁架）就是。」他憶述最後一次與多倫對話是上月7日早上，妻子當時與拉茨、阿維夫、母親埃弗拉特（Efrat）和埃弗拉特的伴侶一起，身處埃弗拉特寓所的密室。他們聽到武裝分子入屋、外面有槍聲，埃弗拉特的伴侶走出密室後遭武裝分子帶走。當時不在現場的阿舍讓多倫躲藏密室，當時還不知道原來有大批武裝分子潛入以色列。

數小時後，阿舍追蹤多倫的電話，發現位置在加薩地帶，阿舍父親找到一段影片可見多倫、拉茨、阿維夫、埃弗拉特被帶上車擄到加薩地帶。阿舍指多倫和埃弗拉特都有德國公民身份，他曾經向德國總理紹爾茨求助，但後來得知埃弗拉特被殺。他形容這是一生的戰鬥，明白這是國際事件，感謝以色列政府和國防軍盡所能救人。