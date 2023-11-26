以國釋39囚犯 哈馬斯放24人 戰火餘生

巴勒斯坦加薩地帶上周五開始停火後，回教激進組織哈馬斯釋放首批24名人質，分別是13名以色列人、10名泰國人、一名菲律賓人，結束歷時49天被挾持的日子；以色列則從監獄釋放39名被扣押的巴勒斯坦婦女及少年。停火翌日踏入第二天，以色列將放走42名在囚巴人，換取哈馬斯讓另外14名人質離開回家。

3,000名以哈馬斯為首的武裝分子，上月7日大舉越境突襲以色列西南部地區，他們殺害當地1,200人並擄走大約240名人質。哈馬斯同月出於人道主義原因，釋放兩名美國人質及兩名以色列人質，後來提出條件要求以色列同意停火，否則不會放走其他人質。最終以哈雙方達成協議，上周五起臨時停火4天，期間以色列以150名巴人囚犯的代價，與哈馬斯交換50名人質；兩者都涉及兒童與婦女，不包括成年男子。

人質經拉法口岸抵埃及 首批獲釋的以色列人質包括4名兒童，分別是一名9歲男童及3名年齡介乎兩歲至5歲的女童；在其餘9名婦女人質當中，有6人年齡介乎72歲至85歲。哈馬斯武裝分子先在加薩地帶南部地區汗尤尼斯一間醫院，向紅十字國際委員會移交這批人質；當事人之後經埃及與加薩地帶之間的拉法口岸抵達埃及，分別乘坐救護車及步行過境。

以色列國防軍實施代號「天堂之門」的迎接人質行動，安排士兵陪同每名兒童或家庭由埃及回國。當人質返抵以色列後，獲得國家安全局人員迎接，並由國防軍帶到空軍基地接受簡短的身體及精神檢查，之後由救護車及直升機轉送到國內其他醫院與親友團聚。國防軍也安排心理及精神健康專家照顧人質，他們只會在時機合適時，逐漸向人質解釋事發當天的情況；醫院亦建議人質回家前接受至少48小時觀察。

部分人身體虛弱需留院 一間接收其中4名婦女人質及全數4名兒童人質的醫院表示，初步檢查確認他們處於良好的身體狀態；另一間接收餘下人質的醫院透露，部分人質虛弱及精疲力盡，很可能翌日需要繼續留院。紅十字國際委員會接收人質時指，沒有人質是情況嚴重。

以色列總理內塔尼亞胡在特拉維夫監察互換被扣人員的行動，對於部分人質獲釋表示歡迎，重申以色列政府會繼續努力帶回所有人質。

美國總統拜登形容這只是開始，有關工作不會停止，直至所有人質回家。他稱不知道以色列與哈馬斯的戰鬥將持續多久，但認為延長休戰的可能性是真實，亦希望被哈馬斯挾持的美國公民獲釋。本報綜合報道