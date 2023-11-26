河南救護車 索酬載吸毒者
【本報綜合報道】內媒上周五報道，河南早前發現有救護車司機多次載吸毒者跨市買毒品，每次收取1,000元至1,500元（人民幣‧下同，約1,100至1,650港元）車費。當局介入調查，進一步發現有145輛問題救護車，當中違規掛靠民營醫院的多達6輛。
達6輛違規 每次逾千元
民警去年5月在河南某高速公路出口攔下一輛救護車，抓獲車上癮君子王×，並從其身上搜到約50克毒品，王×交代這是他第3次坐救護車去濮陽買毒。他表示，覺得救護車比較方便，在檢查點也不會被攔下，故經人介紹找到司機代×。去年1月至5月期間，代×駕駛該輛救護車，3次運送王×從林州市前往濮陽市購買毒品。
僅一年間，代×駕駛該輛救護車跨市區320多次，跨省40多次。醫院出車紀錄顯示，代×真正執行醫院的救護、轉運任務僅僅是個位數。調查人員質問涉事醫院的救護車管理制度時，負責人卻表示不清楚。王×其後被起訴，法院判處他有期徒刑一年，並罰款一萬元（約1.1萬港元）。
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