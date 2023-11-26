河南救護車 索酬載吸毒者

達6輛違規 每次逾千元

民警去年5月在河南某高速公路出口攔下一輛救護車，抓獲車上癮君子王×，並從其身上搜到約50克毒品，王×交代這是他第3次坐救護車去濮陽買毒。他表示，覺得救護車比較方便，在檢查點也不會被攔下，故經人介紹找到司機代×。去年1月至5月期間，代×駕駛該輛救護車，3次運送王×從林州市前往濮陽市購買毒品。