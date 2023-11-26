台籲擬赴陸民眾接種疫苗

【本報綜合報道】台灣疾病管制署上周六表示，華北類流感疫情已經連續5周快速攀升，門急診佔比達6.2%，是過去3年同期的2.5倍。疾管署將持續監測疫情狀況，並提醒擬前往中國大陸的民眾，出發前盡早接種新冠XBB疫苗及流感疫苗。

疾管署表示，近期中國大陸流行的病原體包括流感病毒、黴漿菌、呼吸道融合病毒、腺病毒、新冠病毒等，其中主要受影響者為兒童。此外，中國大陸類流感疫情較過去3年同期為高，目前流感病毒以H3N2及B/VICTORIA為多。

注意衞生 勿自行服藥 台灣機場港埠檢疫站即日起全面提高警覺，在機場電子看板及走馬燈提醒自中國大陸、港澳入境旅客，如有症狀應就醫並告知旅遊史。

疾管署提醒，近期前往中國大陸的台灣民眾，在當地務必勤洗手、戴口罩，注意個人衞生；出現呼吸道症狀應盡快就醫，切勿自行服藥，除了抗藥性可能導致用藥無效，亦可能令病情延誤。回台後若有發燒或急性呼吸道症狀，應該佩戴口罩及盡速就醫，主動告知旅遊史、職業、接觸史及是否群聚等資訊，供醫生評估及時診斷。