北京呼吸道感染增傳播 當局禁師生帶病上課

籲用網上教學勿逼返校 因應首都近日進入呼吸道傳染病高峰期，當地兒童感染人數增加，北京市委教育工委、市教委昨天要求確保師生不可帶病上班上課，亦不建議學生在患病期間趕做作業，一切以孩子身體為重。國家衞生健康委宣傳司副司長胡強強前天在新聞發布會上提到，內地近期呼吸道傳染病病例是由已知流行病原體感染引起，國家衞健委已指導各地落實分級診療制度。

北京市委教育工委、市教委強調，面對目前情況，要最大限度保障學生健康安全，做好師生健康監測，確保師生不帶病上班上課，也要做好網上及面授教學有序銜接，如有學生因病缺勤，學校、班級應及時與家長溝通對接近期課堂教學重點。

不建議患病趕補作業 談及學生患病期間應否按時提交作業時，兩部門澄清學校不會提此硬性要求，亦不建議兒童患病期間趕、補作業，學校應引導學生佩戴口罩，堅持勤洗手、常通風，適度鍛煉，增強體質及免疫力。考慮到呼吸道疾病病程特點，家長應讓孩子得到充分治療及休息，即使身體好轉也不用趕緊返校復課，可先鞏固好身體，利用網上教學資源居家學習。

北京市疾控中心及北京兒童醫院專家提到，是次呼吸道傳染病呈現多病原共同流行的趨勢，當前流感處於流行期，較往年有所提前，預示本年流行高峰較往年早來。假如家長發現孩子發燒或發燒伴隨咳嗽，首先要區分年齡，若是嬰兒應及時求醫，如果是年齡較大兒童，甚至是學齡期以上兒童，應首先居家觀察，家長應多觀察患者病情變化，大部分病毒性感染均不需要輸液治療，可遵從醫生建議用藥。

針對多地陸續入冬、呼吸道傳染病進入病發高峰季節，國家衞健委前天召開新聞發布會。胡強強重申，國家衞健委近期已指導各地加強統籌調度，發揮醫聯體作用，加強指導基層醫療衞生機構，提高一般性感染診療能力及重症識別轉診能力，同時指導各地對外公布本地區可提供兒科診療服務醫療機構訊息，方便就近就醫。

專家與世衞視像會議 在會上，胡強強特別提到國家衞健委、國家疾控局相關司局、中國疾控中心及國家兒童醫學中心相關專家上周四曾與世界衞生組織舉行呼吸道傳染病技術交流視訊會議，介紹內地近期呼吸道傳染病流行形勢、病原體監測、臨床診療及健康宣教等方面情況。本報綜合報道