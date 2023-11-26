江西職校飯菜現鼠頭 多名高層離職

鼠頭

【本報綜合報道】江西工業職業技術學院有學生6月時發現飯菜有鼠頭，但校方指是鴨脖，引起輿論嘩然。「鼠頭鴨脖」事發5個月後，江西工職院領導班子近日調整，黨委書記姚小英、校長劉華等校方領導去職。

校長職位懸空 黨書記換人 江西工職院網站現任領導專欄顯示，楊丹青出任黨委書記，陳頭喜、曾峰均擔任黨委委員、副校長。校長一職目前空缺，胡浩、周金業、盧曉霖繼續擔任原職。除了姚小英、劉華以外，曾經出任黨委委員、副校長的支衞兵也不在現任校領導之列。楊丹青本科畢業於江西師範大學體育教育專業，擁有學士學位、高級講師職稱，曾經出任江西省化學工業高級技工學校副校長、黨委委員，江西應用工程職業學院黨委副書記、院長等職，2019年1月任江西應用工程職業學院黨委書記。

江西工職院是1999年經教育部批准成立、江西省首批獨立設置的公辦全日制綜合性高等職業院校，它是江西省示範性高職院校。學校1954年創辦，先後經歷調整、升格、合併、更名等發展階段，至今有近70年的辦學歷史。