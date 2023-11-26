紅衣女大鬧學術會議 指控藥企高層白嫖14年

【本報綜合報道】中華醫學會糖尿病學分會第25次全國學術會議近日在湖北省武漢市舉行，一名身穿紅色緊身長裙的女子突然出現在會場並大吵大鬧，又直接拿着麥克風高呼，「華南區銷售總監程××，白嫖我14年！」主辦方湖北省醫學會工作人員上周五回應稱，事件純屬兩人的私人恩怨，與會議無任何關係。

主辦方指私人糾紛 不涉會議 會議上周三至上周六舉行，一名紅裙女子上周四在會場上拿着疊紙，向會議參加者程××討要說法。她大鬧會場，隨後被工作人員強行攔住並拖走。事件曝光後，網絡出現程××與多人有不正當關係的郵件截圖。另有消息指，紅裙女剛畢業就被程××強姦，兩人隨後成為情人關係，但在交往期間遭男方拳打腳踢、性侵及拍裸照。男方承諾結婚和作出經濟賠償，但事後反口拒絕賠錢。

公開資料顯示，程××所在的製藥公司是丹麥的醫藥巨頭，總市值達到4,470.19億美元（約3.49萬億港元），程××是該公司的華南銷售總監。涉事製藥公司的工作人員證實程××是該公司的員工，但此事屬員工個人糾紛，將會持續關注事件。主辦方工作人員表示，女子大鬧會場一幕並不是會議承辦方面出了甚麼問題，對方可能想借助會議的影響力和曝光度，做了認為對自己有利的事，對會議並無影響。