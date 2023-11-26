台選戰3陣營敲定 賴蕭配民調領先

國民黨支持度破3成 柯文哲包尾 明年台灣總統選舉將由綠藍白三大陣營競逐，各方候選組合上周五塵埃落定。根據當地最新發布的兩項民意調查，結果同樣顯示民進黨候選人領先國民黨及民眾黨；惟綠營「賴蕭配」與藍營「侯趙配」的差距存在極大分別，其中一項調查指雙方相差大約兩個百分點，另一項調查卻出現超過36個百分點的差距。

其中一項調查上周五、即最後一天登記參選，針對20歲以上民眾進行，回收1,348份有效樣本，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.72個百分點。調查昨日發布結果，民進黨總統候選人賴清德和副手蕭美琴的「賴蕭配」以34.8%支持度排第一，其次是國民黨總統候選人侯友宜和副手趙少康的「侯趙配」，支持度32.5%；白營民眾黨總統候選人柯文哲和副手吳欣盈的「柯吳配」包尾，支持度為21.2%。

賴清德支持度不變 若比較賴清德、侯友宜、柯文哲的個人支持度，結果分別是34.9%、27.3%、26%。上述調查也就「藍白合」破局作出詢問，結果顯示44.1%受訪者認為柯文哲需要負上最大責任；其次是國民黨主席朱立倫，比例是30%；之後是侯友宜17.5%等。對比上次調查，當三方各自確定副手後，賴清德的支持度不變，趙少康令侯友宜急起直追支持度突破三成；柯文哲的組合支持度不升反跌，減少4.8個百分點。

另一項同樣昨日公布結果的調查，詢問期是上周日至上周二、即「藍白合」破局前，回收1,076份有效樣本，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.99個百分點。結果顯示50.9%受訪者「看好」賴清德當選，「看好」柯文哲及侯友宜的比例分別是22%及14.7%。調查機構認為，選民不分男女、年齡、教育程度、職業背景、居住地，都出現一面倒「看好」賴清德的情況，但比例較上次調查減少5.7個百分點。

侯友宜陣營質疑調查數據 對於有調查結果顯示超過一半受訪者「看好」賴清德當選，侯友宜競選辦公室昨回應時表示，有關調查的數據是「看好度」而非「支持度」，有關機構使用「藍白合」破局前的舊資料評論新形勢，質疑是為特定候選人偷換概念並刻意帶風向，形容這是「拿明朝的劍斬清朝的官」，故意魚目混珠，為有關候選人「大內宣」。本報綜合報道