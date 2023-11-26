多次腳踩鬧事者足踝 深圳警員停職

【本報綜合報道】廣東省深圳市近日流傳一段記錄警方執法過程的影片，片中5名身穿制服的警員把一名鬧事男子壓倒在地，將其雙手反扣背後。其中一名警員疑在對方無任何反抗能力的情況下，多次用雙腳踩着對方的腳踝。深圳龍崗公安昨日通報指調查發現事件屬實，涉事警員停職受查。

事發上月27日早上7時27分，警方接獲一名女子報案，指有一名陌生醉酒男子趁其開門外出時，突然闖進其家中滋事。多名警員到場調查，但涉事男子拒不配合，持續辱罵及推撞警員。其中一名警員執法粗暴，踩壓男子腳部，目前督察部門展開調查，將依規依紀嚴肅處理。

片段網上曝光 引起不滿 網上流傳影片顯示，一名男子被4名警員制服，其臉部朝下、趴在地上，鞋子也從腳上脫落。另一名警員雙手交疊在身後，經過時多次用全身力量重踩倒地男子的腳踝，後者嘗試掙扎並提高腳掌。涉事警員的行為全程被拍下，曝光後引起不滿。涉事派出所工作人員早前表示，涉事影片經過剪輯，但同事確實存在不妥行為。