廣東振興消費27措施 要求各區汽車不限購

根據《廣東省進一步提振和擴大消費的若干措施》的內容，擴大保障性住房供給、支持剛性和改善性住房需求。為了活躍二手車市場，落實全面取消珠三角區域國五排放標準小型非營運二手車限遷政策；推動廣州市、深圳市已經備案銷售企業辦理二手車轉讓登記、申請臨時行駛車號牌的人士，不佔用號牌指標。開通線上續辦二手車臨時行駛車號牌業務，優化異地轉讓流程，全面推行「一證通辦」。