湄公河4國巡邏結束 華執法艇返西雙版納

聯老緬泰進行搜救演習

中老緬泰四國執法部門共派出執法艇7艘、執法人員176人，總航程600餘公里。透過水上聯巡、陸上聯合查緝等行動，合共檢驗車輛137輛、人員285人、貨物60餘噸，抓獲一名偷渡人員，處置一宗翻船事故，救助兩名老撾籍船員。行動期間，中老緬泰四方在老撾孟莫水域成功舉行水上聯合搜救演練，全面檢驗四國執法部門在應對處置江面突發事件，維護瀾湄流域商船、民眾生命財產安全時的快速反應、協同處理能力。