緬北華車隊120輛被焚 解放軍邊境實戰演訓

軍政府與武裝組織衝突 果敢戰況激烈 緬甸北部近期爆發軍政府與地方武裝組織之間軍事衝突，鄰近中國邊境的撣邦果敢戰情尤其激烈，就連中方一支運送普通物資車隊上周四也在木姐縣遇襲，至少120輛汽車被焚。解放軍南部戰區微信公眾號昨天公布，南部戰區組織陸軍部隊由當天起已在中緬邊境中方一側舉行實戰化演訓活動。

南部戰區新聞發言人田軍里說，根據年度訓練計劃，戰區部隊已開始實戰演訓，旨在檢驗其快速機動、邊境封控及火力打擊能力，沒有透露何時結束。他另提及戰區部隊時刻做好應對各類突發情況準備，堅決維護國家主權、邊境穩定及人民生命財產安全。

258輛車運物資 停泊木姐縣 早在田軍里發布上述消息前，緬甸軍隊發言人蘇敏敦上周四提到，一支由258輛組成中方車隊當天早上9時45分左右在木姐縣貿易區停車場停泊期間，遭到多架屬於地方武裝組織無人機襲擊起火，其中120輛被焚，沒有造成任何人命傷亡。

當地國營傳媒前天補充，涉事車隊僅運載普通家用品、消費品、衣物及建築材料，事發地點是大部分運載中國進口商品貨車長期停泊地方。惟緬甸民族民主同盟軍發言人李家文否認與事件有關，又指同盟軍不會展開破壞人民利益行為。他更稱事發地點並非同盟軍目標，無理由發動攻擊。

另外，中國駐緬甸大使陳海，上周四在緬甸首都內比都，分別會見緬甸軍政府外交部長丹穗及軍方相關負責人，就雙方共同關心問題交換意見。他上月下旬曾與丹穗等人會面，雙方討論持續推動打擊電騙等議題，期間重申中方堅決打擊電騙及網賭等犯罪活動立場。

華大使館籲中方人員撤離果敢 中國駐緬甸大使館前天亦發文提醒身處果敢老街地區中方人員盡快轉移撤離，理由是當地衝突持續，導致滯留中方人員安全風險變高。中國駐緬甸使領館同時促請留在老街地區中方人員盡快轉移撤離，遠離衝突地帶，如遇緊急情況，應及時聯絡使領館求助。本報綜合報道