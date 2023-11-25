兩岸國際

感恩節巡遊角色氣球遍街頭
第97屆梅西百貨感恩節巡遊前日在美國紐約曼哈頓舉行，今年共有25個巨型氣球、31輛花車、6組充氣玩偶、29個小丑團隊以及涵蓋歌手、樂手、舞者、百老匯演員、知名演出團隊在內的行進表演，其中動畫電影《功夫熊貓》、日本漫畫《海賊王》的人氣角色巨型氣球當日全新亮相，吸引不少民眾歡呼。（中新社）
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