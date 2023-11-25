師生校牆臨摹國畫 傳承文化

【本報綜合報道】為讓學生傳承和創新傳統國畫藝術，中國吉林省長春市一名中學美術老師為校內的伯虎畫社設立社團課程發展方向，希望能通過指導學生以不同形式、創新臨摹中國十大名畫，深入地了解和鑑賞中國畫，21名學生目前已共同完成《清明上河圖》和《千里江山圖》兩部作品。

繪長11米《千里江山圖》 段英子在今年年初指導伯虎畫社學生用原子筆在宣紙上臨摹《清明上河圖》，耗時一周便完成作品。她其後決定讓學生嘗試以各種表現形式繪製中國古畫，學生們早前在她的指導下，以美術教室的牆壁為畫布，從畫線稿、做浮雕，至調色和上色，耗時129天才完成高近3.5米、總長11米的《千里江山圖》浮雕壁畫。

段英子表示，畫社不少學生剛開始對國畫一竅不通，更喜歡「二次元」文化，但通過多個月來的臨摹國畫，最終能熟練地調色和運筆，更能對鑑賞國畫侃侃而談，展現出專注力與自信心。她未來將繼續教導學生以創新方式臨摹國畫，現已開始第3期課程，以繪製扇面的形式臨摹《漢宮春曉圖》，以及用素描形式臨摹《富春山居圖》。