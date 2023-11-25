第二大宇宙射線 命名「天照」

【本報綜合報道】由日本、美國、俄羅斯等國天文學家組成的國際研究團隊自2008年以來進行望遠鏡陣列實驗，並於2021年檢測到迄今為止第二大宇宙射線，目前未能確定其來自太空何處。相關研究昨日在學術期刊《科學》（Science）上發表。

日本神話中太陽女神名稱 超高能宇宙射線是來自太空的亞原子帶電粒子，其起源被認為與宇宙中最具能量的現像有關，例如涉及黑洞、伽馬射線暴和活動星系核。今次發現的宇宙射線到達方向沒有顯示明顯的源星系或任何其他已知的天體，反而指向宇宙大尺度結構中的空洞。基於上述發現，研究人員在眾多候選名稱中，最終選定以日本神話中的太陽女神「天照」來命名。

天照是日本重要神祇之一，寓意今次發現能為揭示宇宙射線的起源鋪路。參與是次研究的大阪公立大學副教授藤井俊博表示，目前還沒有發現與宇宙射線到達方向相匹配的有希望天體，這表明可能存在標準模型之外的未知天文現象和新物理起源。今後將繼續運行望遠鏡陣列實驗，對這種極高能粒子的來源展開更詳細的調查。