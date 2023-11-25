女司儀辦慈善婚禮籌款 回饋社會樂同歡

澳洲昆士蘭省一名女司儀兩年前誕下早產兒，但因醫院離家甚遠，她與丈夫暫住在昆省湯斯維爾一間慈善機構，藉此可以陪伴兒子脫離險境。為感謝慈善機構在危急關頭提供第二個家，該名司儀今年發起一場慈善婚禮籌款活動，讓夫婦可以低價舉行婚禮之餘，所得善款全數捐給慈善機構。

她事後每年都會與丈夫向幫助過自己的慈善機構捐款，但今年決定做一些不同的事情，於是動手舉辦「私奔式婚禮」（Elopement Wedding），費用不超過1,000澳元（約5,113港元），最終獲4對伴侶參與。

由於生活成本上漲等原因，澳洲不少人開始嘗試私奔式婚禮，它一改傳統婚禮模式，在人數上一般僅有攝影師、造型師等，並無其他的賓客參與。參與者桑頓（Bessie Thornton）表示，在看到今次活動的廣告後，認為這是一種完美的慶祝方式，她與丈夫都曾為慈善事業做出相當大的貢獻，因此參與活動理所當然，又形容活動為她帶來盛大婚禮所缺乏的親密感和力量。狄克遜則稱，自己舉辦這場活動是為回饋其他需要幫助的家庭，對於活動成功舉辦相當感動，明年還想繼續舉辦，規模比今年更大。本報綜合報道