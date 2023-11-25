威尼斯明年夏季試收5歐旅客費限流

【本報綜合報道】意大利著名旅遊城市威尼斯周四宣布，明年4月至7月試行向遊客收取每天5歐元（約42港元）費用，同時限制遊覽著名運河的遊客數量，以此控制春季假期和夏季周末旅遊高峰期的人流。

網上預訂 違規最高罰310歐元 試行期為明年4月25日至7月中旬間的大部分周末，總共29天，時間為早上8時30分至下午4時。措施要求遊客經網上登記預訂遊覽時段，並支付5歐元以獲取通行二維碼，在歷史街區特定入口檢查後才可進入。威尼斯潟湖中較小島嶼，如以玻璃製造業聞名的穆拉諾島（Murano）則不受此限。14歲以下遊客毋須收費，但需事先登記預訂遊覽時段。違例者將罰款50歐元（約425港元）至310歐元（約2,635港元）不等。

在威尼斯出生的居民、學生、工人和業主將毋須收費，也毋須預訂遊覽時段。市長布魯納羅（Luigi Brugnaro）稱，上述措施是世界上首個同類計劃。估計試行措施將耗資300萬歐元（約2,551萬港元），而收益約為70萬歐元（約595萬港元）。