紐約市長捲30年前性侵女同事風波

【本報綜合報道】美國紐約市市長亞當斯繼早前被指競選資金出現問題、遭聯邦調查局（FBI）檢走電子設備調查後，一名女子在紐約州《成人幸存者法》有效期結束前夕，周三晚入稟紐約州最高法院，指控在30年前遭亞當斯性侵。亞當斯否認指控，甚至表示記不起有見過原告人。

合共3頁的法庭文件顯示，原告和亞當斯都在紐約市警隊工作，是同事關係。原告人稱，亞當斯在1993年對她性侵，並指出對方的性暴力和職場歧視是基於她的「性別」，以「報復她在工作環境中對他的敵意，並故意造成她的精神痛苦」。原告尋求500萬美元（約3,900萬港元）的賠償。

亞當斯周四接受電視台採訪時強烈否認指控，稱「那指控絕對沒有發生」。他說：「我甚至不記得這個人是誰，我甚至不記得見過他們。我一生都在保護人們，我一生都在回饋社會，我將繼續這樣做。這座城市正有很多事情要做，我專注於確保這些事情完成」。

《成人幸存者法》由紐約州州長胡楚於去年5月24日簽署。根據該法案，18歲或以上受害者無論案件何時發生，都可把性侵犯和性虐待的指控告上法庭及索賠。在經歷過一次延期後，法案有效期於當地時間周五凌晨零時結束。

疑合謀土國接受非法捐款 今次入稟是對民主黨籍的亞當斯的最新一項打擊，早前他也因2021年競選市長時的資金問題遭調查。本月早些時候，聯邦調查局人員突襲搜查了他的寓所，檢走了3件電子設備，據指是兩部iPhone和一部iPad。調查的重點是他的競選團隊是否與土耳其政府合謀接受非法外國捐款。