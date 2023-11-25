英王涉徵領地公民遺產自肥

【本報綜合報道】英國《衞報》周四揭露，英王查理斯三世徵用領地蘭開斯特公國上亡故公民的遺產，並翻新房地產出租牟利。過去10年間獲得超過6,000萬英鎊（約5.8億港元）遺產中，僅15%按承諾用於慈善事業。蘭開斯特公國發言人引述查理斯三世重申，相關款項可用於保護公國的公共和歷史財產，包括修繕合資格建築。

公國發言人稱做法合理 蘭開斯特公國是蘭卡斯特公爵查理斯三世的領地及產業，根據起源於中世紀習俗，公國可以徵收沒有立下遺囑或近親的領地公民遺產，視為無主財產，毋須對外公開。蘭開斯特公國長期對外宣稱，扣除成本後無主財產的收入將捐贈予慈善機構，惟2020年5月推出內部政策，允許款項用於資助翻新房地產。

知情人士透露，蘭開斯特公國內部把款項稱作「飛來橫財」（free money）和「賄賂基金」（slush fund）。

報道發現，蘭開斯特公國數十人的財產在去世後轉移到查理斯三世名下，惟部分人生前一直居住於破舊房屋。有去世者友人直言，把財產用於翻新房地產的做法惡心、令人震驚、不道德。

蘭開斯特公國發言人強調，向慈善機構分配無主財產前，會把款項撥予逾期索償基金，供死者親屬對遺產索賠，財產管理費和保護公共建築費用將從遺產扣除。