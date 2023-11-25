王毅倡日准華獨立監測核污水

【本報綜合報道】日本公明黨黨魁山口那津男周四在北京人民大會堂與中國外交部長王毅舉行會談，內地官媒昨日發布二人會面的內容，王毅盼日方理性看待中國發展，樹立積極友善對華認知。日本傳媒指，王毅提出希望日方為中方獨立監測核污水排海創造機會，並示意雙方從科學角度找出共同道路很重要，而且是可能的。

晤公明黨魁 談水產禁令 王毅表示，這些年中日關係之所以出現困難，根本原因在於日本對中國的戰略認知出現問題，希望日方把兩國「互為合作夥伴、互不構成威脅」的共識體現到具體政策和實際行動中，推動兩國關係回到健康穩定發展的軌道。他強調，雙方要推動中日關係重整行裝再出發，希望日方妥善處理台灣等重大敏感問題；又指日方應該重視國內外對海洋環境和人類健康的關切，本着負責任和建設性態度妥善處理核污水排海問題。

日本傳媒引述山口那津男報道，他在會上要求中方取消限制進口日本水產品的措施，又稱中日之間建立機制和達成共識應有充分可能。雙方就促進中日各層級的對話達成一致，王毅亦就出借大熊貓給日本宮城縣仙台市一事表現出積極態度。因中國公務船駛入釣魚島海域，山口那津男稱具體表明讓東海成為和平、友好及合作之海很重要。

另外，中國駐日本大使館發言人昨日回應東京電力公司啟動福島核污水受害者賠償一事，稱海洋是全人類共同財產，日方強推核污水排海不僅損及自身，也給其他國家特別是鄰國人民造成不可忽視的危害。發言人呼籲日方停止向世界轉嫁核污染風險，以真誠態度跟利益攸關方溝通，以負責任和建設性態度妥善處理排海問題。