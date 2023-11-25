朝成功射軍事衞星 每日飛越半島4次

金正恩赴慶功宴 稱光明正大行使防衞權 北韓周二深夜成功發射運載軍事偵察衞星的火箭，南韓傳媒引述衞星訊息網站指，該枚萬里鏡1號衞星每天將飛越朝鮮半島兩次至4次。北韓領袖金正恩出席「射星」慶功宴，又稱擁有軍事偵察衞星是光明正大行使的正當防衞權。

衞星訊息網站Orbtrack指出，萬里鏡1號昨日早上9時在518公里高度，以每秒7.6公里的速度飛行，首爾同日早上10時15分、晚上9時47分及11時20分可以觀測到該枚衞星。截至下周二，它每天將至少兩次、最多4次飛越朝鮮半島。

火箭推進器爆炸 或防美韓回收 南韓延世大學觀測流星的天文望遠鏡發現，搭載萬里鏡1號的千里馬1型火箭在半空完成一級分離後，一級推進器隨即爆炸。延世大學天文學教授邊鎔翊表示，這在過往北韓發射衞星時沒有出現，推測可能是為了防止南韓及美國回收一級推進器，分析新引擎參數。

北韓國家航空宇宙技術總局宣稱，萬里鏡1號下月1日起正式執行偵察任務；朝中社指周三早上已經接收它回傳美國在關島的軍事設施圖像。日本防衞大臣木原稔證實，根據與美韓合作的分析結果，確認某種物體圍繞地球飛行；又表示將謹慎分析北韓預期的功能是否達成，強調將妥善判斷是否維持向自衞隊下達的摧毀措施命令。

另一方面，金正恩周四到訪國家航空宇宙技術總局勉勵科學家、技術人員和幹部，形容擁有軍事偵察衞星是不能夠讓步秋毫、不可以停息片刻的正當防衞權，新型運載火箭升空預告北韓進入太空強國新時代。他說，這是把隨時掌握敵軍軍事企圖和妄動的偵察衞星，打造成為太空偵察兵和強而有力瞄準鏡的大事件，劃時代地提升國家的戰爭遏制力，使他們更奮發圖強，朝着建立航空航太偵察能力的目標邁進。

金正恩同日晚上在首都平壤的「木蘭館」餐廳，以政府名義舉辦宴會款待衞星發射的工作人員，其夫人李雪主及女兒金主愛陪同出席，其胞妹兼勞動黨中央委員會副部長金與正也在主桌就座。值得留意的是，根據朝中社發布的照片，可見除了金正恩和外務相崔善姬外，其他人穿上印有「DPRK NATA國家航空宇宙技術」字樣的T恤；DPRK是指「朝鮮民主主義人民共和國」，NATA代表「國家航空宇宙技術總局」。本報綜合報道