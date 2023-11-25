愛爾蘭刀煞校外斬多人 掀反移民示威

【本報綜合報道】愛爾蘭首都都柏林周四下午發生持刀傷人事件，一名男子在市中心一間學校外用刀刺傷多人，包括3名兒童，疑犯被捕但未清楚動機；警方一度指事件不涉恐襲，但後來改稱未排除任何可能。網上有傳疑犯是阿爾及利亞人，事發後數小時一批為數約50人的反移民人士在事發現場附近示威，並與警員發生衝突。

3名兒童捱斬 事發當地時間下午1時半，現場位於帕內爾廣場東（Parnell Square East）一間以愛爾蘭語教學的小學校外。目擊者表示，一名男子揮舞刀子，襲擊從校內走出來的人，有人遇襲後倒地，途人介入阻止並制服施襲男子，警方之後拘捕他；據報被捕男子身上有自殘造成的傷勢。

傷者是一名40多歲男子、一名30多歲女子、兩名分別5歲及6歲的女童，以及一名5歲男童，他們送院治理；其中成年女子和5歲女童傷勢嚴重，其餘一名男童和一名女童傷勢較輕，男童已經出院。40多歲男子是案中疑犯及重傷。總理瓦拉德卡對事件表示震驚，司法部長麥肯蒂形容事件駭人聽聞，對傷者和他們的家人表示慰問。

事發現場被警方封鎖，但有示威者衝破路障與防暴警察發生衝突。有人大喊「把他們趕出去」的口號，亦有人身披愛爾蘭國旗。有示威者向防暴警察投擲物品和發射煙花，亦有人砸毀警車，更有一輛警車和一輛雙層巴士被人縱火焚毀，附近酒店和餐廳的窗戶被砸碎。警察總長哈里斯形容示威是「可恥的場面」，指摘有受到極右意識形態驅動的「瘋狂流氓派系」進行嚴重暴力活動。