卡塔爾美軍基地重開跑道

【本報綜合報道】美國因應以巴衝突持續增兵中東地區之際，位於卡塔爾的美方軍事要地烏代德空軍基地近日重開一條跑道，意味該基地正式恢復全面的飛行作業。

烏代德空軍基地位於卡塔爾首都多哈附近，是目前美國在中東地區規模最大的軍事基地，美方定期以輪換的方式向上址派遣各款軍機，包括戰機、戰鬥轟炸機、攻擊機、轟炸機。美國空軍周三表示，經過4個月的建設工程及美卡雙方合作下，基地內跑道（inner runway）上月31日重新展開飛行作業，比預定計劃提前兩周實現。

C5運輸機赴西南亞地區 美國空軍指出，跑道的完整性如今得到強化，並改善飛機攔阻系統，形容重開跑道不只是代表恢復其運作，更是意味改善駐軍部隊的空中作戰力量生成能力；又稱該基地是負責中東地區軍事行動的中央司令部中心點，有利投射力量實現戰略成功。

另一方面，根據美國國防部周五發布的照片顯示，美國空軍一架C5運輸機上月28日飛抵西南亞地區一個不公開地點，為中央司令部帶來額外部隊及彈藥。照片說明提到，美國維持一支高度敏捷的戰鬥部隊，借助最先進的訓練及平台主宰戰鬥領域。