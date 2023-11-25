駐敍利亞 伊拉克 美軍又捱炸
【本報綜合報道】以伊朗為首的「抵抗軸心」武裝力量繼續攻擊中東地區的美國駐軍，美國軍方一名官員周四表示，在伊拉克及敍利亞的駐軍當天各遭受兩次襲擊。
受襲美國駐軍地點分別是敍利亞東北部地區兩處設施，它們遭受多枚火箭彈及一架自殺式無人機攻擊。在鄰國伊拉克，阿薩德空軍基地及埃爾比勒機場附近基地成為攻擊目標，武裝分子使用多架自殺式無人機；伊拉克伊斯蘭抵抗運動承認責任。另有武裝組織宣稱除了使用自殺式無人機及迫擊炮外，也派出成員手持火箭彈及小型武器發動地面攻勢，攻擊阿薩德空軍基地周邊的圍欄，期間更與基地的士兵交火。
伊朗為首「抵抗軸心」發動
以色列與巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯上月7日爆發衝突後，駐守伊拉克及敍利亞的美國軍隊成為「抵抗軸心」的襲擊目標，上月17日至今錄得受襲次數分別是伊拉克36次、敍利亞37次。美國曾經還擊涉事武裝組織，分別空襲3次敍利亞及一次伊拉克；最新一次是周三，地點是伊拉克首都巴格達南方，打死8名真主黨旅成員。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：