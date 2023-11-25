駐敍利亞 伊拉克 美軍又捱炸

【本報綜合報道】以伊朗為首的「抵抗軸心」武裝力量繼續攻擊中東地區的美國駐軍，美國軍方一名官員周四表示，在伊拉克及敍利亞的駐軍當天各遭受兩次襲擊。

受襲美國駐軍地點分別是敍利亞東北部地區兩處設施，它們遭受多枚火箭彈及一架自殺式無人機攻擊。在鄰國伊拉克，阿薩德空軍基地及埃爾比勒機場附近基地成為攻擊目標，武裝分子使用多架自殺式無人機；伊拉克伊斯蘭抵抗運動承認責任。另有武裝組織宣稱除了使用自殺式無人機及迫擊炮外，也派出成員手持火箭彈及小型武器發動地面攻勢，攻擊阿薩德空軍基地周邊的圍欄，期間更與基地的士兵交火。