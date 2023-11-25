哈馬斯釋13 兒童 婦女 以防長潑冷水

揚言短暫停火後 即再戰鬥兩個月 以色列和巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯的臨時停火協議當地時間周五早上7時（香港時間昨日下午1時）正式生效，哈馬斯同日下午4時（香港時間昨晚10時）起釋放首批13名婦女和兒童，相關人質已進入埃及。哈馬斯同日釋放另外12名泰國人質。停火4天期間，哈馬斯合共釋放50人。以色列國防部長加蘭特揚言臨時停火結束後，對哈馬斯的軍事行動將恢復並維持至少兩個月。

大批 物資 燃料 運入加薩 參與斡旋停火的卡塔爾與埃及表示，停火範圍包括加薩地帶全境，每天有200輛運載物資的貨車、13萬公升柴油、4車天然氣運入加薩地帶。哈馬斯每釋放一名人質，以色列就釋放3名在囚巴勒斯坦婦孺，首批涉及39人，合共釋放150人；以色列政府早前指出，哈馬斯每釋放多10名人質，停戰就多一天。卡塔爾在首都多哈設立行動室監督休戰和人質釋放情況，與以色列、哈馬斯、紅十字會保持直接和即時聯繫。

停火前，以軍周五凌晨猛烈轟炸加薩地帶多個目標，包括哈馬斯根據地賈巴利亞等多地的難民營，同時在北部地區拜特拉希亞與巴人武裝分子交火。停火前兩小時，以色列接壤加薩地帶地區亦響起防空警報。此外，以色列同日派出戰機空襲黎巴嫩武裝組織真主黨火箭發射點及基地，回應對方較早時向以色列北部地區發射火箭。

停火不久 火箭落入以國 周五早上7時16分，以色列南部地區接壤加薩地帶多地響起防空警報；當地傳媒報道，停火後不久一枚火箭從加薩地帶發射，並落入基蘇菲姆一處空曠地點。以色列國防軍在加薩地帶北部地區劃設停火線，禁止民眾從南部返回北部。卡塔爾半島電視台早上8時11分報道，以軍曾經向加薩城蘭蒂西醫院開火，阻撓平民回家。以色列傳媒指，以軍停火後使用催淚彈，驅散試圖返回加薩城和北部地區家園的巴人。

多輛燃料車在停火生效後，從拉法口岸埃及一側駛入加薩地帶；大批巴人帶同細軟啟程回家。以色列國防軍指在根據停火協議批准下，周五早上有4輛燃料車和4輛裝載煮食用燃氣的貨車從埃及經拉法口岸，駛入加薩地帶南部聯合國人道援助地點。

外界關注臨時停火協議會否延長，加蘭特與海軍第13突擊隊會面時告訴隊員，未來幾天會有人質獲釋，告誡他們要趁短暫的喘息時間，做好組織、準備、調查、補給武器，並準備好繼續行動，爭取勝利並創造下一批人質回歸的動力。他又稱，即使在激烈的戰鬥結束後，以軍仍然需要展開很多行動，直到加薩地帶沒有軍事威脅。

哈馬斯上月7日向以色列發射逾5,000枚火箭，之後派出武裝分子潛入以色列西南部地區大開殺戒，又綁架人質回到加薩地帶，至今有238人仍然被挾持。以色列總理內塔尼亞胡翌日正式宣戰，揚言消滅哈馬斯。此後，以色列國防軍向加薩地帶集結主戰坦克等地面部隊，連日大規模空襲摧毀加薩地帶多個武裝組織據點。

上月22日加薩地帶開始爆發零星地面戰，以色列同月27日擴大地面行動，地面戰全面開打。本報綜合報道

以色列街頭張貼被哈馬斯擄走的人質相片。（Getty Images圖片） 載有物資及燃料的貨車從埃及駛往加薩地帶。 加蘭特