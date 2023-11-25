高齡津貼元旦調整 最多每月可得3880元

【本報綜合報道】網上近日流傳一份由四川省天府新區發出有關調整高齡津貼發放標準的通知，內容指自明年1月1日起，年滿80歲者可獲發高齡津貼，金額最多每月3,500元人民幣（約3,880港元）。天府新區眉山管理委員會社會事務局周三證實，網傳通知內容屬實。

網傳通知截圖顯示，眉山管理委員會高齡津貼發放標準將於明年元旦起調整為：80至89歲每人每月獲發30元（約33港元）津貼；90至99歲100元（約110港元）；100至105歲1,500元（約1,660港元）；106至109歲2,500元（約2,770港元）；110及以上可獲最高津貼。通知落款時間為周二。眉山管委會社會事務局相關負責人周三表示，以前的高齡津貼按照仁壽縣和彭山區的標準發放。

長壽之鄉百歲長者逾50名 該負責人又指，因該部門由原來的彭山區兩個鄉鎮和仁壽縣5個鄉鎮組成，彭山區以前被國家列為長壽之鄉，100歲以上老人比較多。目前區內100歲以上的老人大概有50多個，但沒有110歲以上的老人。