地盤打樁致別墅沉降 業主投訴兩年無果

【本報綜合報道】上海市浦東新區近期有多名業主投訴，附近小區地盤開挖地基動工建造以來，旁邊居民樓地面竟出現嚴重沉降，最深的塌陷處達20厘米。受影響的業主在近兩年內多次循不同管道向開發商反映情況，但涉事公司至今未採取任何有效措施。

內媒報道稱，御沁園5A期的聯排別墅共有16戶。距離別墅北邊僅約10米外，自去年年初開始建設。業主發現花園和別墅建築主體銜接處斷開，出現不同程度的沉降，導致樓梯斷裂、地磚開裂、明溝變形下沉。業主曾向物業公司和開發商投訴，對方回應指，會等新工程完工後，再一併修繕解決。

最深達20厘米 當局稱再勘探

業主陳先生表示，北邊新建工程建地庫時，打樁機一響，他們的房子就抖動得十分厲害，尤其是地下室「就像小船一樣在搖」。另有業主亦發現地面沉降移位，損壞的狀況愈來愈嚴重。地盤近期已封頂，但開發商相關負責人換人後，態度與先前截然相反，對業主們的修繕訴求竟置之不理，遂曝光事件。相關監管部門回應稱，將會同天然氣公司對別墅的沉降成因和安全隱患再次勘察，會盡快發布初步結果。