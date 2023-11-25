性感女冒外賣員擺拍 美團提告4網紅

【本報綜合報道】內地網絡近日流傳「外賣媛」，有容貌吸引、身材窈窕的網紅美女，身穿外賣員的制服，配上迷你裙、黑絲襪和高跟鞋，扮作外賣員假裝送外賣。隨後傳出性感美女深夜送外賣，被質疑存在不當交易。美團外賣周四表示，為維護外賣騎手群體權益，將對4名冒充外賣員的網紅提起訴訟，包括早前道歉的網紅「小逗逗」。

質疑不當交易 損職業形象 有網絡自媒體為獲取流量而冒充外賣員，虛假擺拍各類影片及圖片，惡意捏造傳播不實訊息。此類消息容易誤導社會大眾，嚴重損害外賣員群體的形象。被起訴的4名網紅中，小逗逗本月初曾擺拍多張穿性感衣着扮送外賣，被自媒體解讀為「新型賣淫模式」。

另外3人的社交媒體帳號分別為「萌妹禦姐控」和「蘇蘇在送餐」，而「寶兒琪琪格」今年8月因擺拍女騎士深夜被盜車後大哭，引發公眾關注，被湖南懷化警方以涉嫌編造發布虛假資訊擾亂公共秩序，對其行政拘留。美團外賣相關負責人表示，將透過法律手段維護外賣員的權益，並與警方、網信部門和社交平台合作，打擊上述違規行為。