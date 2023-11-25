豬景房索價近萬惹議 牧場辯稱年卡套餐費

【本報綜合報道】內地農村為發展旅遊經濟，紛紛推出虎景房、魚景房和豬景房等民宿服務。浙江金華一個牧場近期推出8,888元（人民幣‧下同，約9,837港元）住一晚的豬景房，價格昂貴引起關注。有網民質疑怎樣的美景和服務值得這價錢，牧場營運方負責人高麗清周三回應稱，該價格並非房費，而是年卡套餐費用，包括送一隻金華豬。

高麗清表示，由於過多無法為豬景房預訂者提供周全安排，自去年5月開始已不再對外銷售。除了過去已購買套餐的消費者，其他遊客已無法入住這款房間。豬景房的年卡套餐服務另包括全年不限次數免費入園，同時贈送一隻價值6,888元（約7,623港元）的金華「兩頭烏豬」，此是中國四大名豬之一。

認養一頭豬服務費1.3萬元 遊客認養一頭豬，亦可經公司處理後，屠宰分切成豬肉郵寄到家中，相關服務總價約1.2萬元（約1.3萬港元）。數據顯示，自前年8月1日開園以來，該牧場累計接待遊客逾120萬人次，營收過億元。高麗清表示，與其他動物觀賞性酒店不一樣，他們的主業不是經營酒店，而是做金華豬的產業鏈，亦為了推廣豬文化。