安徽毛孩遭宰殺 捕狗隊員控盜竊

非政府工作人員 擅自上門抓走 安徽省安慶市宜秀區一名陳姓女子近日投訴，自己養了4年的寵物狗在其不知情下，被捕狗隊上門抓走，後來在海吉星市場被宰殺。捕狗隊隊員並非政府工作人員，屬於街道辦公室聯絡的第三方公司。涉事的吳姓男子其後被警方拘留，該案定性為盜竊案件。

女狗主聯絡多次被「拉黑」 報道稱，陳女於前一日曝光事件，指小區物業上月底向居委會反映，小區內有流浪狗需捕捉，捕狗隊一行3人將陳女的寵物狗抓走。網傳照片顯示，捕狗隊隊員當日駕駛私家車到場，未穿制服也沒相關證件。陳女多次聯繫吳男，但對方對狗隻被安置的地方多次改口，最後更將陳女拉入黑名單。

原來吳男將陳女的寵物狗送到市場加工店宰殺，還向店老闆支付150元人民幣（約166港元）的加工費。內媒曾向宜秀區大橋街道辦事處詢問情況，工作人員表示對接此事的人已外出，自己並不清楚情況。小區物業經理至今未作出回應，吳男的手機則提示已關機。陳女提供與辦案民警的通話錄音，指目前案件仍在辦理中。

行政拘留10日 協商賠償 大橋街道辦事處發通報稱，吳男對捕獲的狗隻進行擅自處置的行為，違反了相關法律法規和街道辦事處的工作要求。目前，涉事人員已向狗隻主人誠懇道歉，公安機關已依法給予吳男行政拘留10日的處罰，賠償等事宜正在協商中。本報綜合報道