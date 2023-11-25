兩岸國際

甘肅武威市車禍8死

甘肅省應急廳昨日發布消息，該省武威市民勤縣當日發生一宗嚴重交通事故，初步了解已經造成8人死亡、3人受傷。官方暫未公布車禍原因及詳情。內地傳媒報道，受北方冷空氣東移南壓影響，武威市近日出現區域性降雪、大風沙塵和寒潮天氣，局部地區下大雪。（綜合報道）
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