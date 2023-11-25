中紀委國家監委昨日通報，廣東省人民檢察院黨組成員、副檢察長黃黎明，涉嫌嚴重違紀違法，目前接受廣東省紀委監委紀律審查和監察調查。現年57歲的黃黎明是廣東龍川人，曾經擔任廣東省人民檢察院反瀆職侵權局局長，湛江市人民檢察院黨組書記、檢察長等職務。（綜合報道）