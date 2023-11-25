中國外交部發言人毛寧昨日宣布，中方將對法國、德國、意大利、荷蘭、西班牙、馬來西亞試行免簽政策，便利中外人員往來服務高質量發展和高水平對外開放，下月1日至明年11月30日期間，上述國家持普通護照人員赴華經商、旅遊觀光、探親訪友和過境不超過15天可免簽證入境。（綜合報道）