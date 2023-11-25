兩岸國際

中國兵器公司遭冒名

中央直接管理的中國兵器裝備集團有限公司周四發布緊急聲明，稱不法分子以「中國兵器裝備集團有限公司工程項目部主任陳強」名義參加活動，盜用該公司名義簽約，編造公司領導出席活動的訊息。該公司強調相關訊息均為偽造。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc