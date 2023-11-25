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中國兵器公司遭冒名
中央直接管理的中國兵器裝備集團有限公司周四發布緊急聲明，稱不法分子以「中國兵器裝備集團有限公司工程項目部主任陳強」名義參加活動，盜用該公司名義簽約，編造公司領導出席活動的訊息。該公司強調相關訊息均為偽造。（綜合報道）
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