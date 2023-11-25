澳豐詐騙案 李登輝家族失逾1.3億

【本報綜合報道】在台灣銷售多年的澳豐金融集團旗下基金，以8%回報率吸引投資者，惟去年底開始傳出派息或贖回卻拿不到錢，集團今年5月底捲款倒閉，全台逾1.3萬名投資者受害，被稱為台灣史上最大宗金融詐騙案。當地傳媒報道，損失最多的是前總統李登輝家族，涉及金額5.5億元（新台幣‧下同，約1.36億港元）。

傳政商界演藝圈多人受害 報道指接獲民眾爆料，受害名單包括很多政商名流，例如萬海航運董事長陳柏廷家族、日商DHC等，演藝圈也有不少名人受害，例如蘇有朋、洪曉蕾等。最大苦主是李登輝家族、萬海、DHC，初估金額合共高達9億元（約2.22億港元），他們全都是兆富財管顧問協理梁寶華的客戶。

澳豐金融集團在塞浦路斯登記，但未獲主管機關核准在台灣銷售，所以透過兆富等公司渠道推銷，吸金近千億新台幣。報道指李登輝女兒李安妮2006年認識梁寶華，起初先投資58萬美元（約452萬港元）兆富產品，3年後發現總回報達三成，全部贖回後再加碼投資澳豐旗下另一些產品，還找來姊姊、丈夫、兒子一起投資。