偕母弟捉姦伏引擎 婦遭夫開車摔跌

【本報綜合報道】河南省周口市近日有男子帶同情婦外出慶祝生日，卻遭妻子帶同家人跟蹤發現並包圍。男子不顧安全，開車把妻子等人頂在引擎蓋上行駛數百米，再將各人甩在地上。當地警方稱，事件屬家庭糾紛，無人受傷。

事發在周口市某商場的地下停車場，從現場畫面所見，起初一名女子跪在一輛白色私家車引擎蓋上，旁邊站着一男一女。突然私家車向前駛出一小段距離後停下，車外一男兩女繼續將車包圍。之後私家車加速，將3人頂在引擎蓋上駛走，嚇得各人尖叫。直到私家車前進數百米後，車外的人才被甩倒在地上。

賤男帶情婦慶祝生日 目擊者稱，伏在車頭蓋的女子是男司機的妻子，她懷疑丈夫出軌，於是帶着親人從河南項城一路跟蹤丈夫來到周口，最後在停車場發現丈夫帶着情婦及其父母一起過生日。女子於是伏在私家車引擎蓋阻止丈夫將車駛離，並質問對方為何不帶她吃飯。與女子一同到場的母親和弟弟，這時一同包圍私家車，誰知女子的丈夫竟不顧各人安危將車開走。