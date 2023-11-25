防空污 四川兩縣禁自熏臘味

【本報綜合報道】四川省巴中市通江縣和南江縣近日發布通告，城區禁止私自熏製臘製品，熏製臘肉、臘腸等需要送到指定的集中熏製點。巴中市環保部門發布消息稱，上月因臘肉熏製活動頻現，導致空氣污染防治工作履職不到位，當地4個街道辦主要負責人被集中約談，相關責任人被全區通報。

通江和南江兩縣綜合行政執法局周三表示，推出上述規定是為了應對大氣污染防治，兼顧環保和用火安全。執法人員巡查發現未在指定地點熏製醃臘製品時，對不改正者罰款500元至2,000元（人民幣‧下同，約550至2,200港元）。兩縣目前共設有10個臘肉熏製點，有集中熏製點負責人表示，集中熏製要收取加工費或材料費，約一個月完成，加工費多為每斤3元至4元（約3.3港元至4.4港元），但不指望賺錢。

集中熏製點被質疑強制買肉 惟網民質疑，通江縣有集中熏製點的公司僅熏製「在該公司購買的肉製品」，是打賣肉廣告。相關公司負責人否認，強調不會強制要求買肉。相關部門工作人員認為，該規定首次在當地實施，剛開始推行時有一部分人不習慣，會慢慢引導。