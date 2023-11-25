肺炎病例增 惹世衞關注 華稱未發現新型病原體

世界衞生組織周三正式要求中國，提供有關中國北部呼吸道疾病增加和據報出現兒童聚集性肺炎的更多資訊後，周四與中國衞生官員舉行視像會議，中方表示沒有發現任何不尋常的或新型的病原體。中國國務院聯防聯控機制昨日發布通知，要求各地做好冬春季新冠病毒感染及其他重點傳染病防控工作，當中包括6條重點措施。

世衞發聲明稱，會上中國當局表示，兒童門診及住院人數增加，是因為5月以來由肺炎支原體導致的肺炎個案增加，以及自10月以來，呼吸道合胞病毒、腺病毒、流感病毒感染增加；其中一些增長情況出現的時間比過往要早，但鑑於新冠防疫限制已取消，這並不意外，其他國家也經歷過類似的情況。而包括北京和遼寧在內，都沒有發現任何異常的或新型的病原體，或者異常臨床表現，只是上述多種已知病原體，導致呼吸道疾病普遍增加。中方進一步表示，呼吸系統疾病的增加並未導致患者數量超出醫院的承受能力。

國務院列6條防疫措施 世衞表示，目前沒有建議前往中國的旅客採取任何具體措施，該組織亦正在密切監測情況，並與中國當局保持密切聯繫，且會繼續根據需要提供最新情況。世衞又建議身在中國的民眾，採取措施降低呼吸道疾病的風險，包括接種疫苗、與病人保持距離、生病留在家中、根據需要接受檢查和醫療護理，並酌情佩戴口罩。

內地近來有多種呼吸道疾病流行，不少醫院人滿為患。國務院聯防聯控機制昨日列出6條重點措施，分別為切實落實口岸疫情防控，持續開展疫情動態監測預警，加強重點機構重點人群防控，加強醫療救治應對準備，持續強化科普宣教，強化組織領導和責任落實。

多種呼吸道病或疊加流行 通知指出，冬春季是新冠、流感、諾如病毒胃腸炎等傳染病以及肺炎支原體感染等疾病高發季節，上月以來內地相關感染活動逐步增強，預計流感將出現全國冬春季流行高峰，肺炎支原體感染未來一段時間在部分地區持續高發，今冬明春可能面臨多種呼吸道疾病疊加流行的局面。

通知強調，口岸要嚴格落實入境人員體溫監測、醫學巡查、流行病學調查、醫學排查等措施，按規定開展新冠病毒變異監測。各地亦要統籌做好重點傳染病監測，密切跟蹤疫情形勢變化；加強養老、託兒、學校、社會福利等機構以及空間密閉場所防控；加強相關救治藥品的生產供應保障，以及兒童用藥適宜劑型保障。此外，各地要持續做好健康教育，及時和準確發布疫情及防控工作訊息；並保持各級聯防聯控機制有效運轉。本報綜合報道