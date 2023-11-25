澳洲軍艦越台海 北京斥勿製造麻煩

【本報綜合報道】台灣國防部昨日公布，一艘澳洲軍艦前一天由北向南穿越台灣海峽。惟台方沒有公開涉事澳洲軍艦的艦名、級別，澳洲政府亦未公布今次行動。

澳洲與中國大陸的關係近月開始解凍，但兩國領導人上周在美國加州三藩市出席亞太經濟合作組織（APEC）峰會期間，澳洲指護衞艦圖文巴號本月14日在日本專屬經濟區海域派潛水員執行任務時，中國驅逐艦寧波號逼近並開啟聲納，澳洲潛水員遭聲納脈衝所傷。中國外交部發言人毛寧昨回應稱，中方在相關議題上的立場一貫明確，敦促有關方面不要採取挑釁行動，不要給台灣海峽和平穩定製造麻煩。

英韓涉台及南海言論 京不滿 另外，針對南韓總統尹錫悅和英國首相辛偉誠提及的涉及台灣、南海言論，毛寧強調台灣問題純屬中國內政，絕不允許任何外部勢力干涉；就南海、東海問題而言，她指韓英兩國都不是當事方，所謂航行和飛越自由本來就不存在問題，敦促相關方面在涉及中方核心利益和重大關切的問題上謹言慎行，好自為之。