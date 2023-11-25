與華重啟軍事高層溝通 美海軍部長冀免誤判

中國同意恢復中美戰區司令部之間的電話通訊，弗蘭凱蒂歡迎美國海軍與解放軍在地區緊張局勢加劇下改善溝通，保持兩軍開放的溝通管道至關重要，避免可能導致衝突的誤解和誤判，美方正在與解放軍合作鞏固下一步行動。惟她揚言，透過與盟友和合作夥伴更緊密的整合、規劃和演習，美方將繼續威懾中國和其他潛在對手。

指中國海軍不具備戰略優勢

美國和一些地區軍隊不滿在有爭議的南海和整個東亞地區，與解放軍飛機和艦隻的不安全的互動，弗蘭凱蒂希望國際水域的所有海軍都遵守海上、水下和空中的適當軍事行為規則和規範。對於中國在潛艇和水下監視行動方面的發展，她指即使中方繼續發展在海洋領域和所有其他領域的能力，仍然對美國海軍的主導地位充滿信心，美國將繼續與盟友和夥伴密切合作，這是美國的戰略優勢，而中國根本不具備。