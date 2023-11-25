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藍白分歧大屢協商未達共識
「藍白合」發展時序
台灣民進黨、國民黨、民眾黨分別被稱為綠營、藍營、白營，由於國民黨和民眾黨在政治立場上不滿民進黨政治方針，國民黨總統候選人侯友宜與民眾黨總統候選人柯文哲一度有意結盟「藍白合」，最終未能夠成事；以下是「藍白合」風波發展時序：
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