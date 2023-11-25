趙少康 吳欣盈任藍白營副手成焦點

【本報綜合報道】台灣民眾黨總統候選人柯文哲決定由黨友立法委員吳欣盈擔任副手，國民黨總統候選人侯友宜選擇中國廣播公司董事長趙少康作為競選拍檔，吳、趙迅即成為焦點。吳欣盈曾經兩度陪同柯訪美，亦是首名在歐洲議會登場的台灣立法委員；趙少康號稱「政治金童」，曾經出任立委、參選市長，亦是資深媒體人。

吳欣盈曾與民進黨合作惹不滿 現年45歲的吳欣盈是新光集團始創人吳火獅的孫女，又被稱為「新光公主」，其父為新光金始創人吳東進。吳欣盈從政前曾經擔任新光人壽副總經理、台灣工商企業聯合會理事，也是世界經濟論壇全球青年領袖、中國百名傑出女企業家。去年10月，時任不分區立法委員蔡壁如宣布辭職後，中央選舉委員會公告吳欣盈遞補，翌月就任。她擔任立法委員期間誕下一名男嬰，但坐月期間因與民進黨合作，令國民黨痛失立法院第7會期衞環委員會召委，令部分藍委不滿。

趙少康曾選舉失利改投傳媒界 現年73歲的趙少康曾經擔任兩屆市議員、3屆立法委員、行政院環境保護署署長。他為了加速國民黨改革，1989年在黨內成立「新國民黨連線」，最後理念不合1993年另組新黨，但1994年參選台北市市長失利。他卸任立法委員後淡出政界並投入傳媒界，現為中國廣播公司董事長兼總經理，更不時擔任政論節目主持人監督政府。

蕭美琴強調戰爭不是選項 52歲的民進黨副總統參選人蕭美琴周四舉行首場媒體茶敍，被問到過去被中國大陸制裁，未來如何處理及管理兩岸事務時表示，不是只有自己被制裁，外國人支持民主自由也被制裁；強調對話是唯一解決分歧的方法，戰爭不是選項，台方將善意看待任何尋求和平的機會，但也要加強自身實力，才能夠更有自信面對北京。對於在野陣營整合，她稱最重要是讓自己更好、擴大支持力量，而非看對方吵架或合作。