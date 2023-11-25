台大選藍白合破局 郭台銘退選

台灣在野陣營針對明年總統選舉的「藍白合」協商破局收場，國民黨候選人侯友宜與民眾黨候選人柯文哲昨日各自與副手人選到中央選舉委員會登記，他們的對手將是執政民進黨候選人賴清德。取得獨立參選資格的鴻海科技集團始創人郭台銘同日宣布退選，表示在接下來選戰支持完成政權輪替，下架民進黨。

台灣總統選舉明年1月13日舉行，中央選舉委員會周一至周五受理登記，賴清德與競選拍檔、前台灣駐美國代表蕭美琴周二率先完成登記，外界隨即把目光放在遲遲未完成協商的國民黨及民眾黨。登記截止前一天，雙方連同郭台銘周四在台北君悅酒店公開對談，結果不歡而散收場，「藍白合」聯手對抗民進黨的希望正式破滅。

柯文哲指有歧見 強調下架民進黨 柯文哲昨日宣布由民眾黨立法委員吳欣盈擔任副手，上午11時前往中央選舉委員會。被問及「藍白合」的情況，他指雙方在總統合作有歧見，但在立法委員合作還有空間；又對前一天發生的事情表達歉意，直言台上的人都有實力擔任總統，但當天變成鬧劇，強調他們的目標是下架民進黨，現在與國民黨「兄弟登山各自努力」。

國民黨同一時間召開中常會，侯友宜宣布由中國廣播公司董事長趙少康擔任副手，二人上午11時46分抵達中央選舉委員會登記。他強調與趙少康不分「本土藍」及「外省藍」，指大家面對這場艱難選戰會並肩作戰，揚言一定會贏得最後勝選；又稱好像其口號「顧侯（好）台灣，人民好康」，稱台灣「一定在我們手裏贏回來」。

朱立倫稱堅守誠信卻得不到真心 國民黨主席朱立倫表示，對於「藍白合」秉持最大的誠心、耐心、同理心堅持到最後，但備受屈辱，喚不回真心，堅守誠信卻得不到真正合作，並將正式發出動員令團結全黨、取得勝選。侯友宜進入中常會前致電柯文哲卻沒有接上，他等到最後一刻，惟時間已到；又認為趙少康是最能幹的副總統候選人，有助凝聚各地方力量。

與此同時，郭台銘昨日下午宣布退出選舉，他稱成大事者不計毀譽，或者可以被人遺忘，但為了台灣的未來，他選擇成全；又寫道自己願意為台灣人民彎腰低頭，期待完成政權輪替，「人退，志不退；STOP，RESET，RESTART。一定要贏」。郭台銘的競選拍檔是演藝界人士賴佩霞，他們完成連署取得參選資格，但最終沒有登記。

國台辦指和平是台主流民意 中國大陸國台辦發言人陳斌華昨日在北京表示，尊重台灣地區現行社會制度，希望明年初台灣選舉結果，能夠有助維護台灣海峽和平穩定，推動兩岸關係重回和平發展正軌。他指出，要和平、要發展、要交流、要合作是台灣主流民意，希望台灣同胞堅守民族大義，堅持「九二共識」、反對「台獨」，在關鍵時刻作出正確選擇。

「藍白合」破局已經成為定局，但台灣傳媒昨日公布的民調顯示，賴清德的支持率連續下跌，僅以31.4%維持領先，侯友宜以31.1%緊追在後，柯文哲以25.2%包尾。美國傳媒分析認為，在野整合失敗增加民進黨取得「前所未見第3任期」的機會。本報綜合報道

賴清德（左）與蕭美琴（右）率先登記參選。（中時電子報圖片） 2024年台灣總統選舉候選組合 侯友宜（左）選擇趙少康（右）為競選拍檔。（Getty Images圖片） 吳欣盈（左）與柯文哲（右）代表民眾黨參選。（Getty Images圖片）