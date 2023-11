不履行兩國方案 以巴戰爭無休止

兩國方案(Two-state solution)是以巴衝突的政治解決方案之一,這個方案主張,為居住於巴勒斯坦地區的兩個民族(猶太人與阿拉伯人)各自建立兩個不同國家(two states for two groups of people),在約旦河西岸及加薩地帶建立一個巴勒斯坦國,與以色列國並存。這個構想最具體來自聯合國安理會的議題,支持以1967年之前的界線劃定以巴兩國界線,但遭美國否決,當時美國支持兩國方案的原則,只是認定兩國界線要由以巴政府之間議定。