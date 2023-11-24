11月24日(五)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
11月24日 (五)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
金屬離奇吸附天花
在地心吸力作用下，即便物件輕如鵝毛也會隨重力跌落地面。然而中國北京市石景山李先生家中近日卻發生反地心吸力的神奇事件，天花板如同被「萬磁王」附身般，只要是呈黑點之處，任何物件如扳手、湯匙和卷尺等金屬物件，均能吸附在上。有裝修專家表示，此情況前所未見，網民亦嘖嘖稱奇，紛紛留言各種科普知識，希望能解開謎團。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20231124-1124_00180_066/金屬離奇吸附天花
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc