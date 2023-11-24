在地心吸力作用下，即便物件輕如鵝毛也會隨重力跌落地面。然而中國北京市石景山李先生家中近日卻發生反地心吸力的神奇事件，天花板如同被「萬磁王」附身般，只要是呈黑點之處，任何物件如扳手、湯匙和卷尺等金屬物件，均能吸附在上。有裝修專家表示，此情況前所未見，網民亦嘖嘖稱奇，紛紛留言各種科普知識，希望能解開謎團。