美搗破刺殺錫克教領袖陰謀

【本報綜合報道】印度政府早前陷入涉嫌刺殺加拿大錫克教領袖尼賈爾醜聞，英國傳媒周三報道，美國政府挫敗一宗在美國本土刺殺錫克教領袖陰謀，並向印度政府提出關切。美國國家安全委員會證實報道，並指美國已經向印度政府最高層提出此事。

傳拜登曾與莫迪討論事件 知情人士透露，刺殺陰謀的目標是錫克教正義會（SFJ）總顧問潘農（Gurpatwant Singh Pannun），他持有美國和加拿大國籍。美國今年6月首次就刺殺潘農陰謀向印度發出抗議，美國聯邦檢察官已向地方法院提交一份保密的起訴書，起訴至少一名肇事者，其中一名被告已離開美國。美國司法部正考慮是否公開起訴書，抑或等加拿大政府完成刺殺尼賈爾案的調查。

報道指，美國總統拜登今年9月在印度新德里出席二十國集團（G20）峰會期間，曾向印度總理莫迪提出事件。白宮稱，印度官員對刺殺潘農陰謀表示驚訝和擔憂，強調相關性質活動並非印度政策。美國國家安全委員會發言人沃森周三稱，美國以最嚴肅態度處理事件，知悉印度政府正進一步調查，將在未來數天交代更多，而美國已表明期望追究相關人士責任。

印度外交部證實，美國最近分享有關犯罪分子、槍械走私者、恐怖分子和其他人之間關係的資訊，引起兩國關注，決定採取必要後續行動，已由相關部門研究。潘農拒絕透露美國有否就刺殺陰謀警告他，並認為美國公民在美國領土受到威脅是挑戰美國主權，相信拜登政府有足夠能力應對。